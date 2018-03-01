我国移民政策预料不会有重大改变

（早报讯）我国接纳新移民的政策下来预料不会有重大改变，但新移民政策的关注点不应只是在人数，而是他们的素质。

总理公署部长杨莉明在国会拨款委员会辩论总理公署开支预算时透露，近年来维持在1.2的整体生育率（Total Fertility Rate，简称TFR）去年跌至1.16。

针对颜添宝（宏茂桥集选区）提问政府会否因TFR低迷而修改移民政策，杨莉明说目前预料不会有重大改变。

她指出，若没有新移民，公民人数将逐步减少，因此我国每年迎来的新移民人数是经过谨慎平衡后决定的。去年就有2万2076名新公民，与之前几年的人数相同。永久居民人数则大致上维持在53万人左右。

她说：“若现有公民人口的TFR能达到2.1的自然替代率，那我们以后就能有稳定的公民人口人数；若是现在的TFR，又没有新移民，那公民人数就会减少。在现有的移民率下，我们几乎达到了自然替代TFR，因此移民政策预计不会有重大修改。”

但她也强调，政府对于接纳的新移民有所筛选，因为这会影响我国如何塑造强烈的国家认同感，因此政府会优先考虑那些不只是能对新加坡有所贡献，也做好准备要在新加坡落地生根，也能很好地融入本地社会的人。

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