新捷运推特发贴文表示,地铁滨海市区线发生信号故障,博览站和武吉班让站之间列车服务延误,行车时间增加15分钟。

乘客可在武吉士站和牛车水站乘搭免费接驳巴士。

新捷运对所造成不便表示歉意。

