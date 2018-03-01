人生旅程助手应用6月起推行

（早报讯）今年6月起，到公共医院生产的公民可通过一个试验性推行的应用，一次过完成电子报生和申请婴儿花红的手续。

这个名为“人生旅程助手（家庭）”（Moments of Life （Families））的应用，让新生儿家长可无缝地使用不同政府部门的电子服务，包括移民与关卡局的新生儿报生，以及向社会及家庭发展部申请婴儿花红。目前这两项申请得分开进行，也尚未推行电子报生；使用新应用只需填写一份电子表格即可完成这两项申请。

育有未满六岁孩童的家长也可通过应用，搜寻幼儿培育署资料，查找最靠近住家的学前教育中心，并在等候名单上登记资料。

负责智慧国计划的外交部长维文医生于星期四在国会拨款委员会辩论总理公署开支预算时做出这项宣布。

家长也可搜寻孩子的预约看诊和疫苗记录等。目前，家长或看护者已可通过保健促进局的“保健资讯网”（HealthHub）应用查找相关资料，下来也可通过新应用找到相同资料。

根据总理公署提供的资料，能使用应用报生和申请婴儿花红的夫妻，有至少其中一人须是新加坡公民。此外，这对夫妻须在新加坡注册结婚，并选择在竹脚妇幼医院、新加坡国立大学医院和新加坡中央医院这三家提供产科服务公共医院的其中一家医院生产。

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