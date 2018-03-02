我国海岸线出现可造成环境影响的贻贝

我国的北方海岸线出现一种首次在本地海岸繁殖的贻贝，该品种贻贝正迅速繁殖，可能对本地生态环境造成影响。

由六名新加坡国立大学热带海洋科学研究所所组成的研究人员今早在发布会上宣布了上述消息。

研究人员表示他们在2016年3月于克兰芝泥滩发现一种小型的深色贻贝，而经过两年的研究后，这种学名为Mytella strigata的贻贝被证实是一种外来入侵生物，并也是首次在本地出现。

Mytella strigata的原生长地是在南美洲，主要出现在巴西、哥伦比亚和厄瓜多尔。这也是该品种第二次在东南亚被发现，菲律宾研究人员曾在2014年发现该品种。

这种最大可生长至5公分的贻贝繁衍能力非常快，在研究人员的测试中，它在几个月内便可繁衍至一万多个。

这种贻贝除了生长在泥滩环境，也可在岩石及船舱底下等环境生长，所以相信对环境会造成一定的威胁。

目前，对于Mytella strigata对本地生态环境的研究仍在进行当中。

可食用的贻贝在南美洲也被称为Charru Mussel，并且被用来烹调一些菜色。菲律宾在发现这种贻贝后，也尝试将其售卖，但发现经济价值不高。

尽管如此，国大热带海洋研究院高级研究员张丽明博士不建议食用在本地出现的这种贻贝，“本地售卖的的贻贝是经过严格的测试，确保安全。这种贻贝因生长的环境和水质等问题，所以我们不建议任何人食用。”

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