林勋强：政府紧密监督企业成本 维持新加坡竞争力

（早报讯）

贸工部长（贸易）林勋强说，今年的单位劳工成本预料微升，政府将持续紧密监督企业成本，确保新加坡维持竞争力。

林勋强今天下午在国会拨款委员会辩论贸工部开支预算时指出，2017年全年单位劳工成本（unit labour cost）与前年相比减少0.3％，不过各领域的情况并不均衡。制造业因生产力大幅度提升，单位劳工成本减少多达8％，一些服务业领域则因为薪金增幅超越生产力的提升，导致单位劳工成本上升2％。

至于今年的表现，林勋强预计全年单位劳工成本料将微升。“随着人力市场逐渐复苏，薪金预料增加。”

林勋强指出，租金其实只占制造业整体成本的一小部分，平均少于2％，不过政府仍通过一系列措施，确保工业用地成本仍有一定的竞争力。

这些措施包括，裕廊集团以国际水平为基准制定价格，政府也公布工业空间的租金和租用率等数据，供企业参考。

林勋强也说，政府每半年推出工业用地供私人业者竞标，以确保我国有足够的工业用地应付需求、促进经济增长。他指出，工业用地供应增加，使工业价格指数逐渐下滑，与2014年的最高峰相比已下跌16.6％，工业租金价格指数也从2014年的高峰减少了13.4％。

他说：“企业控制人力成本、维持新加坡人薪金增长可持续性的关键，就是要不断提升生产力……我们必须继续勇于把握机会创新，别让人力市场吃紧和缺乏土地的内在限制约束我们。”

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