王瑞杰质问林瑞莲是否会收回指控

（早报讯）财政部长王瑞杰今晚发出声明，质问工人党议员林瑞莲是否会在查清事实后收回对执政党的指控，并向国会道歉。

王瑞杰在声明中指出，林瑞莲昨天在国会上质疑政府提前三到七年宣布上调消费税背后的动机。

他引述林瑞莲的话：“我们观察到在财政预算案讨论开始前，政府针对有必要开源一事抛出了一些风向球。有公众立刻指出副总理尚达曼和其他一些领导人早前说过，政府在这10年内有足够的资金。因此有公众指出这前后不一，我本身也怀疑政府被自己的承诺困住。政府若当时没有这么说，我们或许今天就得辩论消费税的上涨了。”

王瑞杰说，林瑞莲的言下之意是，政府去年底针对调高消费税‘试探’人们反应时，要是没有引起负面反应，要是没有被之前的话“约束”，政府就会立刻调高消费税。“林小姐基本上是在指控政府的话不老实，指控政府提前规划而须在2021至2025年之间上调消费税的这句话不实。”

王瑞杰在声明中说，领导人曾多次在不同场合提及调高税务的必要，如李显龙总理早在2013年国庆群众大会上变已提出这个必要，财政部长在去年的财政预算案演说中也同样重申这点。“这清楚地显示：一，没有必要在现阶段调高税务；二，但是有必要在未来上调税务。间中没有风向球。”

因此王瑞杰质问：“既然林瑞莲已有机会查证，她是否会收回她的指控，如正直的国会议员所应该做的，以及向国会道歉？还是她依旧认为能为所欲为，在国会提出任何质疑、传闻或谎言，并罔顾事实，坚持她的意见？”

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