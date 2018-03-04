地铁南北和东西线昨晚全面进行新信号系统测试

（早报讯）昨晚地铁列车服务结束后，营运业者SMRT首次在南北和东西线全面测试新列车信号系统，检测其负荷量。虽然不载乘客，这两条地铁线的列车仍通宵运行至清晨，约100名地铁车长自愿彻夜开车，协助测试的进行。

南北线全线已从去年5月底全天试用新信号系统，东西线的卡尔圈（Gul Circle）至大士连路（Tuas Link）等四个站也已使用新系统，该线其余地铁站目前则是在列车服务结束后分阶段进行测试。

昨天列车服务结束后，SMRT首次同时在这两条地铁线全面测试新信号系统，并邀请媒体观察部分过程。

测试进行时虽没有乘客，但95列列车仍不断运行，试用新系统模拟日常运作，检测两条地铁线同时使用新系统是否能稳定操作。

SMRT昨晚安排了约100人驾驶列车进行测试，当中除了地铁车长，也有五名曾是车长但现已担任其他职务的员工，以及10名环线的“流动式操作员”（rover）。

上述100多名“临时车长”昨天其实都休假，但却自愿参与新系统的测试工作，以确保有足够人开车，无需召回隔天上班的车长。

新系统全面启用后，列车穿行可更频密，繁忙时段的间隔时间预计可从目前最短120秒，缩短至100秒，使地铁客运量提高多达20％。

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