“工作与生活平衡津贴”计划将延长两年

原定今年3月结束的“工作与生活平衡津贴”（WorkPro Work-Life Grant）计划将延长两年，政府也将加强计划内容，支持更多雇主推行灵活工作制。

总理公署部长兼人力部和内政部第二部长杨莉明今天出席中华总商会配合国际妇女节“全球化的她”论坛晚宴时，透露上述消息。

她说，政府将通过三方面加强“工作与生活平衡津贴”计划。首先，计划不再规定公司得为至少20%的员工提供灵活工作安排，今后公司只要有一名员工享有灵活工作制，公司就能申请计划。这将让更多公司获得申请机会。

第二，首35位采取灵活工作制的员工，雇主将获得每人2000元的津贴。这比目前的津贴来得高。

第三，为推出白领人士（PMET）共享工作职位（Job Sharing）的企业提供更高的津贴。企业若为合约超过12个月、月薪超过3600元的白领员工制定共享工作职位，雇主将能获得每人3500元的津贴，每家公司最多可获十份津贴。

改良后的“工作与生活平衡津贴”计划今年7月1日开始接受申请。政府在未来的两年内将为这项计划拨款3000万元。

早在2013年通过“优化职场计划”推出的“工作与生活平衡津贴”至今已有1500企业因提供灵活工作制而获得津贴。

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