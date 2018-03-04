李显龙总理解释调高消费税的原因

（早报讯）要照顾一个老龄化社会，我国的医疗开支将有所增长。未雨绸缪的政府在考虑到如何不对这一代造成负担，又能把更多资产留给下一代之后，决定调高消费税。

财政部长王瑞杰上月宣布，政府将于2021年至2025年间，把消费税从目前的7％调至9％。

李显龙总理于星期天晚上在宏茂桥德义区的新春晚宴上，以华语致辞时提到这项宣布。

李总理指出，政府是在经过慎重考虑各种方案，并尝试通过各种源流寻找新财源后，才决定要在下届政府的任期内调高消费税，以应付部分开支。

此外，政府做出决定之后也提前宣布，让国人有心理准备，做好安排。

对于人们提问为何不用储备金解决“钱不够用”的问题，李总理指出：“问题不是能够用多少储备金，而是我们应该如何保管宝贵的资产。储备金是前一代和这一代辛苦了几的，我们交给下一代时应该给得更多，才能对得起先辈和下一辈。”

“这是我们的责任。就如个人家庭的责任一样，你会把所有财产都花光吗？我们以这个心态出发，每个人多付一点消费税，重担就不会丢到孩子身上。”

李总理阐述政府在扩建基础建设、提升医疗服务，以及增加学前中心等方面的各项计划后说：“政府能够落实这些宏观的政策和计划，让人民过更好的生活，主要是因为人民赋予我们强而有力的委托。”

他因此呼吁国人继续支持政府的政策，与政府一同努力共建更美好的未来。

约2500名宏茂桥德义区居民和来宾聚集在宏茂桥3道和6道之间的操场上参加这个新春晚宴。各种族居民除了观赏歌台表演，也一同捞鱼生。

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