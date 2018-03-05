新加坡空军部队推出新书“狮子会飞”

配合新加坡空军部队50周年（RSAF50）庆，空军推出名为《狮子会飞 》（Lions Can Fly）的儿童书，让八岁以下孩子轻松认识我国空军。

继上个月的航空展后，空军今早推出儿童书《狮子会飞 》。

书本透过简单的爷孙对话，也有5个小活动，如戴上附在书里头的3D眼镜，寻找“隐藏”起来的飞机，让孩子能轻易了解我国空军的不同职责及其作战能力。

空军代表今早到醒南小学和大智小学派发超过600本书给小一和小二学生，并与他们互动。

新加坡空军部队50周年展览体验与交流组组长戴国安中校说：“我们发现多数参观空军展览的是成人及青少年，所以便想应该如何接触孩子们，因而有了出版这本书的想法。”

戴国安希望通过这本书，能够启发年轻一代，让他们认识我国空军及不同单位人员在背后付出的努力。

另外，“RSAF50在邻里”展览本周末将走入大巴窑，从早上10时至晚上9时举行，让民众在邻里能近距离观赏空军装备。

今年空军50周年庆祝活动的主题为“保家至上·展翅翱翔”（Our Home, Above All）。空军希望向历代空军人员致敬的同时，也通过庆祝活动向国人传达空军与民同在的信息，并保证会“不分昼夜为新加坡待命”。

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