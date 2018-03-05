共享脚踏车业者须申请执照 解决乱停车乱象

（早报讯）再过几个月，共享脚踏车经营者必须向政府申请执照，并采取行动遏制脚踏车乱停放的问题，否则将不允许扩充车队，也可面对罚款，甚至被撤销执照。

与此同时，屡次乱停车的用户日后也可能被所有业者实行暂时性禁令，不能租用任何共享器材。

停车处（修正）法案（Parking Places (Amendment) Bill）今天在国会提出一读，规定提供“无车桩”（dockless）共享服务的脚踏车、电动脚踏车，以及电动踏板车等个人代步工具的业者须申请执照。

陆路交通管理局发文告说，根据新的执照制度，当局将限制每个业者最多能经营的车队数量，以更好地监控共享车队的增长。

陆交局将定期检讨个别业者的车队数量，只允许有能力管理乱停车问题、确保车队得到良好使用的业者，扩充车队。

根据修正法案，陆交局将对业者施加运营标准和条件，例如要求它们及时移走乱停放的器材。

陆交局将在今年下半年实行以QR码运作的“地理围栏”（geo-fencing）方案，要求业者规定用户在用完器材停车时，扫描一个独特的QR码，以证明自己没有乱停车。业者也得向乱停车的用户继续收取费用。

陆交局计划在今年中之前，接受业者的执照申请，并在今年第四季颁发执照。不达标的业者将受到更严厉的处分，包括罚款最高10万元、被令削减车队数量，以及暂时吊销甚至撤销经营执照。

无牌经营者则将面对罚款最高1万元或监禁最长六个月，或两者兼施。

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