教育部经济援助计划收入顶限调高

（早报讯） 教育部将调高经济援助计划的收入顶限，好让更多公民学生符合援助计划的资格，确保各出身背景的学生都能获得良好的教育。

符合教育部经济援助计划（简称MOE FAS）的家庭月入顶限将从2500元增加到2750元，或人均月入从625元增加到690元，多6000名学生会因此受惠。（去年有约5万1000名学生获得经济援助。）

教育部各项援助计划的调整将从4月起生效，惠及共9万名学生，比现有的8万名多。教育部每年会投入近1亿元支持各项援助计划。

特别学校学生也会从调整中获益。特别学校的经济援助计划的家庭月入顶限同样会从2500元增加到2750元，人均月入从625元增加到690元。

受惠于教育部经济援助计划的学生都免付学费和杂费、并会获得免费课本和校服，与交通津贴。此外，初级学院和励仁高中学生也会获得一笔助学金，政府早前宣布这笔助学金将从750元增加到900元。

与此同时，参与学校餐食计划（School Meals Programme）的中学生每个学周将获得10餐的补贴，比现有的七餐多，每餐津贴为2元5角。这些学生都是教育部经济援助计划的受惠学生。同样的，这项调整也针对特别学校的经济援助计划受惠学生（13岁及以上）。

此外，自主学校助学金的收入顶限将调高，更多中收入家庭的学生也会获得更高的学费津贴，确保学生继续能负担自主学校的教育。

目前，家庭总月入不超过7200元，或人均月入不超过1800元的学生能获得介于33％至100％的学费津贴与其他援助，视经济情况而定。接下来，自主学校助学金的收入顶限会调高，家庭总月入不超过9000元，或人均月入不超过2250元的学生就能获得助学金。

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