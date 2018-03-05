国民教育将鼓励学生从切身角度思考公民意识

（早报讯）教育部将更新国民教育方针，鼓励学生从更切身的角度培养公民意识，了解身为新加坡人的责任和义务。

国民教育检讨委员会去年9月至10月展开检讨工作，咨询超过2000名学生和教育工作者后，已向教育部提呈报道。

委员会建议，国民教育以提升学生的公民意识为主轴，进一步引导他们探讨国家身份认同和身为新加坡人的责任。

所谓公民意识包括对新加坡的归属感、对我国面对的现实环境和局限有清晰的了解、对国家的未来抱有希望，以及愿意将想法付诸于行动，携手为新加坡打造更美好的家园。

委员会建议国民教育以更活泼的方式，让学生对新加坡国家叙事有更深刻和切身的认同，包括让学生有固定的课时讨论时事，探讨不同国人的多元观点，同时也鼓励学校为学生提供更真实及切身的公民身份学习体验。

例如，平仪中学自2013年开始为中三生举办身份证颁发仪式，除了让学生对领取身份证留下更深刻记忆，也鼓励他们对公民责任和义务进行讨论，思考身为新加坡人的意义。目前，多数学生在学校领取身份证，没有特别的仪式。

教育部高级政务部长普杰立医生今天在国会拨款委员会辩论教育部开支预算时说，平仪中学举办的仪式能让学生体会他们的背景各不相同，但同为新加坡人，因此须团结一致，对公民权力和义务也应有共同的认识。

委员会也建议让教师有更多机会就时事进行交流，资深教师将引领和分享创新教学法，让教师更好地引导学生进行讨论。

教育部鼓励学校今年起逐步落实委员会的各项建议。

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