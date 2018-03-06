国会领袖要求林瑞莲收回对政府的指控 向国会道歉

（早报讯）国会领袖傅海燕星期二在国会发表声明，要求工人党国会议员林瑞莲在星期四或更早以前，收回对政府的指控，并向国会道歉。

也是文化、社区及青年部长的傅海燕在声明中说，工人党主席、阿裕尼集选区议员林瑞莲上星期四参加新财政年政府财政预算案辩论时指出，政府去年底提出调高税收的课题是在“抛出探测风向的气球”，引起民众强烈反弹。

林瑞莲当时说：“我本身也怀疑政府被自己的承诺困住。政府若当时没有这么说，我们或许今天就得辩论消费税的上涨了。”

财政部长王瑞杰和内政部长兼律政部长尚穆根在国会上回应时强调本届政府不起税，但未来须增加税收的立场向来一致，也没有所谓的试水温。林瑞莲继而承认她也不确定事实，并表示过后会查证。

傅海燕指出，王瑞杰之后已发声明，领导人曾多次在不同场合提及增税的必要，如李显龙总理早在2013年国庆群众大会上已提出这个必要，财政部长在去年的财政预算案演说中也同样重申这点。

傅海燕说，就如王瑞杰指出，议员若有事实根据，有权在国会上提出切实的质疑。当他们得到清晰的翔实答复时，正直的议员应该根据事实进一步反驳，或是接受事实并撤回指责，尤其是影射政府犯错或是不坦诚的指控。

傅海燕认为，林瑞莲没有提出其他明确论据，支持自己的言论，有鉴于此，她以国会领袖的身份要求林瑞莲最迟在星期四国会议会结束之前，收回对政府的指控，并向国会道歉。

林瑞莲星期二上午尚未抵达国会议事厅，傅海燕因此表示将把这份声明发出给林瑞莲。

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