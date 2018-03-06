政府推出两项网络安全计划

（早报讯）网络安全领域的契机源源不绝。政府推出两项新计划，抓紧契机，巩固我国在网安领域的优势。

其中一项计划是推行本地首个专门着重在网安领域的孵化计划，培养网安起步公司。计划由资讯通信媒体发展局和新加坡网络安全局联合资助，首两年计划为多达100人提供培训，孵化的起步公司达40家。

网安局也将推出新资助计划，推动新网安解决方案的概念验证（proof of concept）。每个项目可获最多50万元资金。

通讯及新闻部长雅国博士星期二在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时做出上述与数码经济相关的宣布。

名为Innovation Cybersecurity Ecosystem（简称ICE71）的孵化计划，主要基地设在波那维斯达纬壹科技城（One North）的资讯通信与媒体领域起步公司孵化设施“大牌71”（Block 71），预计下月正式投入运作。

ICE71的合作伙伴是欧洲史上首个面向网络安全领域、以英国伦敦为基地的网安创新公司CyLon（Cyber London的缩写）。在这项合作下，双方将提供一系列的开放学习平台，并通过三个初步项目拉拔网安起步公司，即：为期五天的孵化前期训练营、为期三个月的孵化计划，以及落实一个创新基地，助企业进军亚太区市场。

网安局列出五个研究重点领域：管理安全服务（managed security services）、咨询服务、物联网保安、身份验证和通行管理，以及网络实体系统。

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