IMDA与报业控股继续合作推出新公共服务广播节目

资讯通信媒体发展局（IMDA）将与新加坡报业控股继续合作，在公共服务广播计划下推出一系列新的短片节目。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长徐芳达今天在国会拨款委员会辩论通讯及新闻部开支预算时，宣布这个消息。

报业控股的第二系列公共服务广播节目将从今年5月至明年4月在旗下数码平台播映，通过16套短片节目播放超过120部原创短片。

这16套短片节目中，共有六部华语、八部英语及两部新增的双语短片节目，其内容涵盖资讯娱乐、资讯教育与儿童节目。

在华语数码平台播放的六套节目包括将在5月播映的《完成一个梦第2季》，以及新节目如介绍各种职业的《你做哪行?》和游戏节目《祖孙PK大挑战!》等。

请点击以下链接收看报业控股旗下华语数码平台之前播放的短片系列节目：

1）《完成一个梦第1季》

http://www.zaobao.com.sg/zvideos/live-your-dream

2）《封面人物》

http://www.zaobao.com.sg/zvideos/newsmaker

3）《我是小某某》

http://www.zaobao.com.sg/zvideos/a-little-somebody

4）《关我什么事？》

http://www.zaobao.com.sg/zvideos/why-it-matters

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