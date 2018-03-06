本地最迟2021年全面落实电子垃圾管理系统

（早报讯）本地电器零售商今后在提供送货服务时，同时须提供免费的一对一电器回收服务，协助消费者更便捷地处理电子垃圾。

预计2021年前全面落实的电子垃圾管理系统，将把五大种类的产品包含在内，分别为冰箱和洗衣机等大型家电、资讯与通信科技器材、太阳能光伏板、电池及电灯。这些产品制造的垃圾量，占本地电子垃圾量的近九成。

电子产品制造和进口商，接下来也将遵循“制造商责任延伸”（Extended Producer Responsibility，简称EPR）的监管模式，负责回收在本地市场上售卖的电子产品。

环境局将为电子产品制造和进口商设下回收目标，并要求他们把电子垃圾交给正规业者善后处理和再循环。该局将与厂商针对回收目标展开咨询工作。

为鼓励业者积极有效地配合EPR监管系统，政府会考虑给予奖励，但也不排除以罚款的形式，惩罚无法达标的业者。在推出惩罚框架之前，环境局将定期评估回收目标。

电子产品制造和进口商包括戴尔（Dell）、苹果，以及在本地制造并售卖电池的劲量（Energizer）等。

为确保电子产品回收、运输和再循环的物流工作能顺利展开，电子产品制造和进口商须聘用制造商责任机构（Producer Responsibility Organisations，简称PRO）。

这些PRO将由制造或进口商负责成立，除了专门协调电子垃圾回收和再循环工作外，他们也负责向环境局汇报电子垃圾的回收和再循环量，并制定相关的公众教育和宣导项目。

为确保电子垃圾管理系统规范化，同时符合安全和环保标准，PRO和电子垃圾再循环业者须向环境局申请执照。

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