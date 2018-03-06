有意提高生产力的农夫今后将获得更多资助

有意投入资源，采用更高生产力科技的农夫今后将可获得政府更多资助。

政府在农业生产力基金提升生产力措施下发放给农业项目的共同出资顶限将从现有的70万元调高至200万元。

国家发展部兼贸工部高级政务部长许宝琨医生今天在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时进一步分享了政府将如何改善农业生产力基金（Agriculture Productivity Fund），帮助更多本地农夫。

除了调高农业项目的农业生产力基金提升生产力（Productivity Enhancement）措施共同出资（co-fund）顶限，政府也将在该计划下增设技术测试（test-bedding）环节，为想测试新解决方案的食物农场共同出资最高达50万元。

此外，政府也将和大专学府合作培育更多人才，确保本地农场聘有能力推动创新和转型的员工，为未来的农场培育本地劳工队伍。许宝琨透露，淡马锡理工学院将推出在职培训计划（“Earn and Learn” work-study programme），吸引工艺教育学院毕业生进入水产养殖业。

在上述计划下，农场每收一名毕业生，就能享有最高达1万5000元的奖励金，帮助他们应付培训费用。目前已有六家食用鱼农场有意支持计划。毕业生将在今年4月开始参与长达12个月的上述计划。

此外，农粮兽医局也将和新加坡鲜农总会（Singapore Agro-Food Enterprises Federation，简称SAFEF）制定范围更为广泛的行销计划，推广本地农产品。

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