许文远：南北线新信号系统已稳定下来

（早报讯）地铁南北线的新列车信号系统已稳定下来，今年首两个月，整体地铁网络的可靠度已超越基础建设统筹部长兼交通部长许文远为明年设下的目标，南北线也连续150天没有发生严重故障。

许文远今天在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时谈及公交系统可靠度的重要性，并透露南北线今年的可靠度超越了他为明年所设的目标，即列车平均每行驶60万公里发生一起延误超过五分钟的故障。

他为今年设下的目标是列车每行驶40万公里发生一起故障，并希望到2020年能达到每行驶100万公里发生一起故障的可靠度表现。

许文远说，经过“痛苦的2017年”，南北线试用的新信号系统终于稳定，该地铁线也连续150天没有发生延误超过30分钟的故障。

他说，南北线信号系统稳定下来虽然是“好消息”，但“坏消息”是东西线很快就会全天测试新信号系统。

他也指出，为争取更多工程施工时间，加速更换老旧地铁资产及装置隔音屏等工作，地铁将继续“早关迟开”的安排。

陆路交通管理局和营运业者SMRT自去年12月实行地铁“早关迟开”安排后，已为东西线新信号系统安装与测试工作争取相等于额外40个晚上的工程时间，信号系统的提升工程预计能在今年6月前完成。

许文远也透露，进行更新工程的地铁路段将加派450辆巴士，以提高现有巴士路线的客容量。他指出，这些新购巴士原是安排取代老旧车队，以及应付乘客量的增加，但如今却提早投入服务，以在地铁系统更新期间加强公交网络的韧性。

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