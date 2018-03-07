政府若没资助发展樟宜东 机场收费将提高更多

政府拨款资助樟宜东发展项目，是对新加坡未来的一项战略投资，确保樟宜的竞争性不会被削弱。如果政府没有注资，乘客和航空公司将承担更高的机场收费。

教育部长（学校）兼交通部第二部长黄志明在国会拨款委员会辩论交通部开支预算，答复扎吉哈（蔡厝港集选区）有关第五搭客大厦（T5）的建设费用提问时，提到上述观点。

他提到，樟宜机场对新加坡经济至关重要，除了将我国与世界衔接起来，也为国家带来航空业以外的经济效益。“如果政府没有拨款（发展樟宜东），机场收费将提高更多。”

黄志明说：“基于航空枢纽对新加坡的重要性，我们需取得正确的平衡，把航空公司和乘客需承担的费用降至最低。这将确保樟宜不失竞争性，并在周围（机场）强攻市场的当儿，依旧是受青睐的航空枢纽。”

交通部、新加坡民航局和樟宜机场集团上周宣布，从7月1日起，从樟宜机场离境的乘客须支付的机场离境费将从目前的34元增至47.30元，当中包括新的10.80元机场发展税，及更高的离境乘客服务与保安费。转机或过境旅客支付的机场收费则增加3元，至9元。

此外，航空公司的客机降陆、停泊和登机桥费用也从7月起调高1％，并在下来六年，每年4月1日上调1％，至2024年再检讨。

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