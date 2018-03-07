政府检讨对私召车的监管框架 保障乘客和司机权益

（早报讯）私召车行业增长及变化迅速，政府决定检讨对私召车的监管框架，包括考虑规定业者申请执照，以保障乘客和司机的权益。

教育部长（学校）兼交通部第二部长黄志明今天上午在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时说，随着私召车与德士业整合，作为监管者，政府必须及时采取行动，以确保这个行业维持开放及具竞争性。

他说：“我们必须确保乘客和司机继续有所选择，不会有单一业者主宰这个行业，以致对乘客和司机不利。”

黄志明指出，Grab和优步（Uber）也让德士使用它们的手机应用载客，使这两种服务的界限日趋模糊。

“私召车的数量庞大，意味着电召服务供应者所采取的行动，会影响大量乘客和司机。目前我们的监管机制也存在局限，只是对业者实行基本要求、保护乘客安全。”

当局认为，业者应该在确保乘客安全方面，承担更大的责任，应超出当局目前的要求。

黄志明指出，几年前私召车服务刚在本地兴起时，政府决定对业者施加最低限度的条件，主要是规定司机考取职业执照、车子也须注册，以免扼杀这个新兴行业的创意。

但过去几年来，私召车增长迅速，如今已是陆路交通系统重要的组成部分，私召车接载的车程估计是德士的两倍多。目前共有超过4万名私召车司机，德士司机则有9万6000个。

政府因此将检讨对这个行业的监管框架，并会在适当的时候公布更多详情。

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