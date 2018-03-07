新加坡关怀行动将通过三大策略加强影响力

（早报讯） 随着新加坡关怀行动（SGCares）迈入新发展阶段，政府将通过三大策略打造更包容及关怀的社会，包括更好地协调和发动义工做出贡献、提升各援助机构的协调能力，以及加强援助项目的可持续性及规模。

社会及家庭发展部长李智陞、卫生部长颜金勇，以及文化、社区及青年部长傅海燕，今天罕有地在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部开支预算时接连发言，阐述各自部门如何进一步推动新加坡关怀行动。

新加坡关怀行动自前年推行以来，除了为想当义工的公众，提供不同及多元的志愿服务机会，也协调各项社会服务项目，同时鼓励更多机构和善心人士积极行善。

接下来，社会及家庭发展部、卫生部和文化、社区及青年部将加强合作，彼此相辅相成，通过三大策略提升新加坡关怀行动的影响力。

这些策略包括更好地发动和协调想为社会做出贡献的义工、更好地协调各援助部门的服务，为有需要者提供更全面的服务，以及提升志愿福利团体的能力，以加强援助项目的规模和可持续性。

社会及家庭发展部负责进一步协调各项社会服务，同时加强社会服务领域的能力。卫生部将为年长者提供更有效的支援。文化、社区及青年部则会继续扩大本地的义工队伍，为有意当义工的公众提供更大便利，鼓励他们积极投入志愿服务项目。

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