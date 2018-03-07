政府增加拨款支持志愿组织职员加薪

（早报讯） 政府将投入更多资源支持社会福利组织提高社会服务领域专业人员的薪金，确保他们的薪金更具市场竞争力。建议的最高薪金增幅可达12%。

社会及家庭发展部长李智陞在国会拨款委员会辩论该部门的开支预算时指出，社会及家庭发展部将协助志愿组织提高这个领域各职位与阶层专业人员的薪金，增幅可高达12%。他举例说，一名有学前特别教育专长的高级教师预计可加薪8%。

有鉴于此，今年4月起，社会及家庭发展部在新财政年给志愿福利组织的拨款将增加约1100万元（增幅约5%），来支持这些机构承担人力成本，包括调高薪金。

社会服务领域的专业人员包括社工、治疗师、教师、心理学家、辅导员、护士和文员等。截至去年底，这个领域有约1万5000名职员。

社会及家庭发展部和国家福利理事会每三年检讨社会服务专业人员的薪金指标，使他们的薪金增长跟得上劳动力市场的薪金增幅，确保社会服务的素质与可持续性。

薪金准则由国家福利理事会发布，最新的薪金准则将在较迟时更新。社会及家庭发展部指出，尽管志愿福利组织可根据能力灵活处理薪金安排，但它鼓励这些根据准则制定薪金，以更有效地吸引并留住人才。

目前，在志愿福利组织工作的职员当中，有四分之三领取的薪金符合现有薪金准则的标准。

政府上一轮建议调整社服专业人员的薪金是在2015年，加薪幅度介于3％至19％。

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