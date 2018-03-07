卫生部进一步调整保健储蓄使用范围

（早报讯）卫生部从今年6月开始，将进一步调整保健储蓄的使用范围，协助更多有需要的国人支付医疗和保健费用。

用于慢性疾病管控、注射疫苗和体检的保健储蓄400计划（Medisave400），每年使用顶限将从400元调高至500元。

灵活保健储蓄计划（Flexi-Medisave）的最低年龄，也将从目前的65岁调低至60岁，每年200元的使用顶限保持不变。届时，预计有多达26万年龄介于60岁至64岁的国人因此受惠。

他们每年可动用保健储蓄户头中的存款来支付公共医院专科诊所、综合诊疗所及社保援助计划（CHAS）私人诊所的看诊费，进一步减少他们用现金支付医药费。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长徐芳达今天在国会拨款委员会，辩论卫生部的开支预算时做出上述宣布。

从6月起，前期糖尿病（pre-diabetes）和缺血性心脏病（ischemic heart disease）也将纳入慢性疾病管理计划（Chronic Disease Management Programme，简称CDMP），这些病患今后可动用保健储蓄支付相关医疗费用。

接下来，CDMP也将适用于糖尿病相关的消耗品（consumables），如自我检测血糖指数的血糖仪或测试纸。

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