首批38名资深药剂师和护士 最快可从7月起为病人开药

（早报讯） 卫生部将从本月起安排首批38名资深药剂师和临床专科护理师接受为期三个月的医护协作处方培训。完成课程后，他们最快能从今年7月起开始自行为病人开药。

本地目前共有215名临床专科护理师（Advanced Practice Nurses），最终会有多少名资深药剂师和临床专科护理师会参与由新加坡国立大学开办的医护协作处方计划（Collaborative Prescribing Programme），则取决于本地医疗领域对这类服务的需求。

卫生部兼环境及水源部高级政务部长许连碹博士今天在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时指出，目前，所有由护士与药剂师开出的药方都需在医生双签（counter sign）的情况下才能给病人开药。

“接下来，我们将修改条规并在附上适当安全措施的情况下，让公共医院的资深护士与药剂师得以医护协作，在医生监督下为病人开药，从而为病人带来更多便利。”

另一方面，卫生部也将从今年第二季起，为主要接受居家护理或乐龄中心、日间护理中心等中心护理服务的慢性疾病年长者，测试性推出一个新的社区药物服务计划。

在计划下，约20名来自综合诊疗所的药剂师，以及社区药房如佳宁药房（Guardian）、屈臣氏（Watson's）和仁益药房（Unity Pharmacy）等药房的药剂师，将登门拜访宏茂桥、芽笼东、马西岭以及实龙岗一带的乐龄护理中心、综合居家护理与日间护理中心等的年长者，为他们提供药物管理及咨询服务，以减少年长者需屡次向医生查询的必要。

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