交通部报告：美麦凯恩号在我国海域相撞事故因该船“临时转弯”引起

美国麦凯恩号（USS John S. McCain）导弹驱逐舰在新加坡东部海域与油槽船Alnic MC相撞的事故主要由麦凯恩号作出临时转弯至左侧方向所导致。

交通部今天发布该起撞船事件的调查报告，指麦凯恩号在事故发生当天，麦凯恩号临时作出转弯，结果航入Alnic MC的航道，导致两艘船只相撞。

报告说：“麦凯恩号临时转弯由数个转交导航权过程的失误而引起，航员对哪个单位掌握导航权而感到混乱，航员也无意间降低船只左侧引擎的动力，导致麦凯恩号迅速转向左侧，结果发生相撞。”

另外，报告也指出，麦凯恩号航员缺乏导航权转交程序相关知识。

“Alnic MC航员看见麦凯恩号进行转弯时，以为麦凯恩号能顺利安全的行驶过去，但在麦凯恩号转向左侧的三分钟内，两艘船只便相撞，Alnic MC船只已来不及应对避免相撞。”

去年8月，美国麦凯恩号（USS John S. McCain）导弹驱逐舰在新加坡东部海域与油槽船Alnic MC相撞，造成10名船员死亡、五人受伤。当时，新加坡与美国、澳大利亚、印度尼西亚和马来西亚展开历时超过80小时的联合搜救行动，出动了多个机构的300余人。

免费阅读30天