体育设施总览图将增设二新体育中心 扩充邻里体育计划

体育设施总览图将增设两个新的体育中心，以及扩充邻里体育计划等。

文化、社区及青年部长傅海燕，今天在国会拨款委员会辩论该部门的开支预算时，宣布上述消息。

体育设施总览图作为2030年体育愿景（Vision 2030）的重点项目，希望通过新的体育设施以应付全国性、区域和邻里间的运动需求，包括重新规划现有的体育设施。

新加坡体育理事会将在未来增设体育设施，例如在榜鹅和三巴旺设立两个新的体育中心、在寅杰以及裕廊湖设新的运动场地等。此外，邻里体育计划（Sports-in-Precinct）也将扩大到本岛六个社区，分别在达曼裕廊、义顺中、淡滨尼北、丰加北、武吉巴督和吉丰（Keat Hong）。

至于双重用途计划，傅海燕表示目前已有近260个体育设施加入该计划，包括开放室内体育馆和学校操场，供公众在课余时间使用。2020年之前，计划将逐步开放超过300个场所的设施。

不仅如此，当局也将通过ActiveSG推出多八个运动学院和俱乐部，包括皮划艇、水上运动、健身舞蹈、武术、乒乓、体操、排球和青年体育项目。

ActiveSG的会员人数在去年12月达到近140万，使用旗下运动设施的人则达1690万人次。

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