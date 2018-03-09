傅海燕：社区建立关爱和支持网络 年长者更有信心原地养老

（早报讯）随着我国人口迅速老龄化，年长者的需求将很大程度集中在社区层面。文化、社区及青年部傅海燕表示，照顾年长者是社会集体责任，政府希望在社区建立关爱和支持网络，鼓励更多国人按各自能力，灵活地投入社区义工行列，让年长者获日常所需的支援，更有信心原地养老。

傅海燕在国会拨款委员会辩论各政府部门新财政年开支预算之前接受媒体访问，谈及文社青部的工作重点时表示，关爱新加坡行动（SGCares）是文社青年部延续去年推出打造“3C社会”愿景的重要措施。所谓“3C”指的是培养一个充满爱心的社会群体（Caring）、建立有凝聚力（Cohesive）的社会，以及一个充满自信（Confident）的国家。

前年起推行的关爱新加坡行动，如今迈入新发展阶段，三个政府部门会相辅相成推动这个项目。

社会及家庭发展部会加强协调社会服务，更全面地支援弱势群体。卫生部会继续提升护老设施及服务。文社青部的任务则是鼓励更多国人挺身而出，壮大社区义工队伍，同时大力支持企业踊跃行善和动员职员当义工。

傅海燕说，不少国人已踊跃参与志愿服务，包括学生及退休人士，但介于25岁至55岁的青壮年龄层义工队伍，仍有扩大的空间。她说，这群国人或许无法腾出很多时间，或难以每周在固定时间参与志愿服务，但如果由企业鼓励员工自我组织起来，相信会更容易推动人们为社区做贡献。

傅海燕强调，应对老龄化社会的需求，很大层面须在社区内进行。例如，一名独居年长者出院后需要居家护理服务或定期得复诊，除了社会服务机构提供援助，还需邻里义工亲自登门在日常生活给予照料，包括陪老人家说说话，接送他们复诊，及购买日用品等。“我们鼓励这群国人从事的志愿服务，未必需要很耗时或很频密，但随着时间的推移，邻里之间相互扶持的关系，将能进一步加强。”

接下来，文社青部会同社区伙伴合作，探讨借助科技，让忙碌工作人士更灵活地参与志愿服务。例如，通过手机应用发出通报，报名当义工的人得知邻里有年长者需要简单的支援，就能安排时间上门给予援助。

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