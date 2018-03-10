自行处理组屋转售买卖者 去年进一步增加

不聘用房地产经纪，选择自行处理组屋转售买卖交易的人有逐年增加趋势，从2010年占转售组屋买家和卖家总数的11%，增至2016年的24%，去年更进一步增加到28%。

建屋发展局会继续观察，可让完成组屋转售交易过程时间减半的组屋转售平台推出后，是否有更多本地人选择自行完成组屋转售交易。

由建屋局新设的网上组屋转售平台今年1月1日正式启用，所有进行组屋转售交易的买家和卖家今后都必须在网上完成大部分交易程序，而整个过程所需时间将从原本的16周缩短至八周以内。

该局提供的数据显示，截至今年2月底，建屋局透过上述平台共收到约6800份有意卖屋的登记，以及7400份有意买屋的登记。

当中，已有约2000宗转售交易案例获得批准，就待买家和卖家亲自在文件上签字完成交易。

建屋局提供的数据也显示，去年自行完成的组屋转售交易的买家和卖家多达1万2200人，比2010年的7300人增加许多。2016年则有9900人。

熟悉组屋转售交易程序的谢曜隆（35岁，房地产行销总监）和陈颖雯（31岁，旅游顾问）夫妇最近就选择自行完成购买转售组屋的交易。

他本月初前往建屋局签字，买下朱春福（54岁，商人）和李爱华（55岁，托儿所助理）夫妇的后港三房式组屋单位。上述买卖方是首对在建屋局推出的组屋转售平台上完成转售交易的人。

谢曜隆说，建屋局借助科技让整个买卖过程更为通畅，这不仅帮助了买家，也让房地产经纪受惠。

已帮助五六名客户透过该平台处理交易的他说：“过去和建屋局首次预约处理转售事宜，可能在场要等上好几个小时。但现在空出来的时间就可以去做别的事情，例如见客户等。”

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