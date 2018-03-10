徐芳达：林瑞莲对政府的指控不实且具恶意 政府有必要追究并消除疑虑

有关于政府原本计划立即增收消费税，但过后回头改成延后实施的指责不仅虚假且具恶意，而且直接影响政府的诚信，政府因此必须追究此事，以消除任何对政府的相关怀疑。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长徐芳达今早在人民行动党的官方面簿及网站上，刊登一封致函国人的信件，解释政府为何在过去的财政预算案辩论进行期间，追究工人党议员林瑞莲（阿裕尼集选区）针对政府原本打算立即增收消费税的指控。

他说，林瑞莲的言论根本上，是在指控政府对人民不诚实。他补充说，若政府不追究，人们或许会忽略林瑞莲的言论，但工人党过后可能会借题发挥，甚至在下一届大选用来攻击竞选对手。

徐芳达也是碧山—大巴窑集选区议员。他说：“例如，他们会说政府暗地里计划立即增收消费税，但因公众反应不佳而选择放弃计划；或说政府没反驳工人党在国会的这番言论，那它必定属实；或他们也会指政府不能相信，无论是在税务课题或其他政策上。我们必须教训人民行动党并阻止他们调高消费税，所以不能把选票投给他们。”

徐芳达指出，政府已在3月8日的国会辩论中，让林瑞莲承认自己对政府的怀疑是错误的，而她对政府原本计划立即增收消费税但最终改变计划的指控是没有根据的。

他说：“工人党已不能靠这个虚假的指控，来攻击政府的诚信，这将让国会内外的辩论更加诚实。”

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