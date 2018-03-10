空军50邻里展览今在大巴窑建屋局中心展开

配合庆祝我国空军部队成立50周年的邻里展览活动今天正式掀开序幕，第一站在大巴窑建屋局中心举行，让民众近距离观赏装备，也有机会与空军人员接触。

这场“空军50@邻里”（RSAF50@Heartlands）活动展出的装备包括SPYDER（Surface-to-air PYthon and DERby）地对空导弹系统、鹰式（I-HAWK）地对空导弹系统、RBS-70型地对低空激光导弹系统，和赫尔墨斯450型（Hermes 450）无人侦察机等。

此外，展区也设有战斗机与地对空导弹系统的模拟器，让民众体验这些军备的操作。

空军人员也在现场演示部署SPYDER系统的过程，这是空军首次在邻里展览活动上现场演示如何操作军备与进行作战行动。

空军接下来也将在其余四场邻里展览活动上为其他军备与行动进行现场演示。

大巴窑的“空军50@邻里”活动今明两天举行，接下来两个月将陆续在三巴旺、榜鹅、勿洛和裕廊东等四个地点举行。欲知详情可上网www.facebook.com/TheRSAF/查询。

国防部长黄永宏医生今天下午为展览活动主持开幕时，在漆上空军50周年主题设计的F-15SG战斗机机尾模型上留下亲笔签名，并与到场的民众以及空军人员互动。

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