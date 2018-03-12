新孟领袖同意加大经济合作

新加坡和孟加拉两国的政府和商界关系良好，形成良好的经商环境，李显龙总理表示，两国可加强合作。

李总理今天在总统府设午宴招待到访我国的孟加拉总理谢赫·哈西娜（Sheikh Hasina），并在致辞时指出这点。

李总理说，本地企业对增长中的孟加拉市场感到积极。他尤其指出，能源和港口领域蕴藏“重大机遇”。

李总理说，新加坡和孟加拉两国经济具互补性，有利展开经济合作。新加坡和孟加拉具战略性的地理位置也促进了两国所属区域之间的人员、商品和服务往来。

两国今天较早时候也签署两项协定，加强航空服务领域合作，及推动公共私营发展。李总理谈到航空服务机密协定时也说，协定将把新加坡和孟加拉的双边关系推向新高。

谢赫·哈西娜致辞时则指出，新孟两国在全球关注课题上有着相同的看法，也在联合国等多边场合相互支持。“我们的立场是基于我们对彼此的价值观、原则、和处事方式的更深理解和尊敬。”

谢赫·哈西娜说，新孟虽然处于不同的发展阶段，但在经济方面有互补性。她指出，我国拥有资本和先进科技，孟加拉则有庞大的劳动力，“我们可善用这些比较优势，达到互利”。

谢赫·哈西那也对我国今年出任亚细安轮值主席国表示祝贺，并表示孟加拉希望在我国任期内与亚细安建立更深的合作关系。

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