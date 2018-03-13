林勋强：新加坡企业可从孟加拉强劲增长势头获利

新加坡企业可从孟加拉增长势头强劲中获利，而孟加拉企业也可借助我国为进军东南亚区域的基地，达到双赢局面。

贸工部长（贸易）林勋强星期二上午在新加坡工商联合总会、新加坡国际企业发展局和孟加拉方联办的孟加拉—新加坡商业论坛上演讲时指出，孟加拉经济过去十年的增长维持在平均每年6％至7％，而尽管外部环境极具挑战，该国经济仍保持韧性和强劲增长。

这个商业论坛是配合孟加拉总理谢赫·哈西娜（Sheikh Hasina）首次正式访问新加坡而举办。

林勋强也鼓励更多本地企业不要只把视线停留在传统市场，应该更了解孟加拉市场提供的多元化机会，除了更深入地了解这个国家的经济和经商环境，也应更了解该国的民情文化等。在这方面，新加坡国际企业发展局和工商总会都不时会举办商业研讨会或带领商团到孟加拉考察等。

此外，林勋强也呼吁孟加拉公司，把我国当成深化对东南亚区域的认识，以及进军这个区域的基地。他提到，我国已建构一个坚实的基础建设融资体制，也是一个可助企业吸引资金的市场。

新孟两国政府机构、商会和学府今天也签署另外四项合作谅解备忘录，强化两国之间的商业往来和经贸合作、投资活动，以及数码创新和数码政府转型等。

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