昆达士和樟宜机场等投入500万元 展开协作

（早报讯） 新加坡旅游局、新加坡樟宜机场集团和航空公司昆达士（Qantas）将投入500万元展开三年协作，推广新加坡为旅游地点，并作为通往亚洲、欧洲和澳大利亚的转机航点。

新加坡旅游局、樟宜机场集团和昆达士发联合文告指出，随着昆达士从澳洲悉尼往返英国伦敦，以新加坡为转机点的航班从3月25日恢复后，三方根据三年合作备忘录将携手在澳洲、英国和东南亚国展开一系列市场行销运动，来推广昆达士经新加坡的航空服务。

昆达士集团总裁乔伊斯（Alan Joyce）指出，协作的目的是增加经由新加坡往返澳洲和英国主要市场的人数。新加坡是昆达士在澳洲以外的最大枢纽，在公司应付亚洲旅客增长的能力方面扮演重要角色。“协作将允许昆达士更有效地借助公司在区域的网络伙伴，包括经由樟宜机场的捷星航空、捷星亚洲航空和捷星太平洋航空，为更多顾客提供更多地点。”

从4月起，昆达士每周将提供超过50个往返樟宜机场的航班。

旅游局局长杨汉忠说，协作将有助于为我国带动更多访客，通过联合行销提升新加坡作为优质景点的形象。澳洲和英国一向是我国旅客来源地的重要市场，增添更多昆达士航班后，预计会吸引更多来自澳洲和英国的旅客。

他说：“新的协作延续旅游局与航空公司和企业伙伴建立策略性协作的方式，以推广新加坡，从而增加旅客人次并为旅游业取得佳绩。”

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