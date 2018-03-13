研究网络假信息问题首场公开陈述会明天举行

（早报讯）研究对付蓄意散播网络假信息问题的公开陈述会明天起在国会大厦举行，79人和组织料在下来八天轮流上场，向10人组成的国会特选委员会阐述观点和意见。

据《联合早报》了解，明天出席第一场陈述会的“证人”，包括新加坡国立大学李光耀公共政策学院政策研究所的孙婉婷博士和马修博士（Mathew Mathews）两名高级研究员，以及宗教团体。

国会今年1月一致通过设立特委会，并授权特委会研究和报告关于以数码科技蓄意散播假信息的现象；传播假信息的动机和原因，以及从事这类活动的个人和组织；网络假信息可能对新加坡社会造成的影响；以及我国应如何防止和打击网络假信息。

国会副议长张有福受委为特委会主席，其余七名执政党成员是内政部长兼律政部长尚穆根、社会及家庭发展部长兼国家发展部第二部长李智陞、教育部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生，以及议员拉哈尤·玛赞、谢健平、孙雪玲和唐振辉。反对党由工人党议员毕丹星代表；官委议员代表是谢邕邕。

特委会随后呼吁公众针对课题提出书面陈情，在七周内收到164份陈情书，代表包括媒体机构、科技公司、非政府组织、本地和外国专家、记者、电信公司和一般公众。

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