新澳总理共同主持首届亚细安—澳大利亚特别峰会

李显龙总理明天起到澳大利亚展开四天正式访问，并与澳洲总理特恩布尔共同主持首届亚细安—澳大利亚特别峰会。

我国总理公署今天下午发文告说，李总理应澳洲总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）之邀，从明天至星期日（18日）访问澳洲悉尼。

访问期间，他将出席第三届新澳领袖级会议。这个年度会议是在新澳全面战略伙伴关系框架下开展的，由两国轮流主持。

新澳领袖级会议进行期间，悉尼也同时举办亚细安—澳洲商业峰会，由李总理致开幕辞。他也将见证“亚细安—澳大利亚打击国际恐怖主义合作备忘录”的签署。

李总理此行还将分别会见大悉尼委员会主席、澳洲总理夫人露茜（Lucy Turnbull）和新南威尔士州州长贝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）。

他也会同旅居澳洲的新加坡人见面。

新加坡今年出任亚细安轮值主席国，李总理访澳期间，将与特恩布尔共同主持首届亚细安—澳大利亚特别峰会。

届时，澳洲总督科斯格罗夫（Peter Cosgrove）也将设午宴款待亚细安领导人。

此次随同李总理伉俪访澳的还包括外交部长维文医生、贸工部长（工业）易华仁、社会及家庭发展部长兼国家发展部第二部长李智陞，以及总理公署和外交部高级官员。

总理出访期间，将由副总理兼国家安全统筹部长张志贤出任代总理。

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