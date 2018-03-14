涉收10万余元贿赂 宏茂桥市镇会前总经理黄志明被控

宏茂桥市镇理事会前总经理黄志明涉嫌在两年内接受一名公司董事10万7000元的贿赂，作为协助对方取得生意上的好处，今天被控上国家法院。

公司董事谢信南（62岁）被控行贿，他的两家公司19-NS2企业私人有限公司和19-ANC私人有限公司业被贪污调查局以共谋行贿罪控上国家法院。

四被告要抗辬，案件展至4月11日过堂。黄志明和谢信发分别以10万元保释。

黄志明案发时受雇于新工产业管理服务公司（CPG Facilities Management），案发后遭革职。该公司当时是宏茂桥市镇会管理代理公司。

黄志明面对55项控状，涉嫌在2014年到2016年间，接受谢信南、19-NS2公司、19-ANC公司和叶峰英的贿赂，前后55次收取10万7000元。

谢信南案发时是19-NS2和19-ANC公司的董事和股东。他面对55项行贿罪。

至于叶峰英案发时是19-ANC公司的工程董事，也是19-NS2的董事和股东。

黄志明被指通过各种方式接受贿赂，包括支付手机费、免费餐食，以及卡拉OK酒廊消遣费等。黄志明被指通过谢信南安排儿媳妇到一间工程公司上班，薪水由谢信南的公司支付。

此外，他被指要谢信南汇款到海外给情妇徐红梅。

19-NS2和19-ANC公司各面对一项控状，指它在2014年到2016年间，与谢信南、叶峰英和郑荣传共谋贿赂黄志明。（部分人名译音）

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