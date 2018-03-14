优步推出新汽车共乘服务

私召车业者优步继续扩大服务选项，推出崭新的汽车共乘服务，为前往同个方向的私家车车主和乘客进行配对。

优步（Uber）新加坡和马来西亚总经理曾怀彦今早举行记者会宣布，汽车共乘服务（Uber Commute）将在明天（15日）正式启用。乘客最早可在出发前一个星期开始召车，或最迟在启程前15分钟提出申请。

他也提到，Uber Commute的收费将比普通UberX的车资便宜多达51％。

曾怀彦说，优步希望通过Uber Commute，减少路上行驶的车辆，但同时让这些汽车乘载更多人，提高其效率。这将有助于新加坡落实“减少用车”的目标。

Uber Commute功能投入运作后，公众只需打开优步应用，在目录选择“Commute”一栏，输入载客地点和目的地，及出发日期与时间，一旦成功配对，应用就会发出通知。

为确保司机遵守陆路交通管理局条例，优步限制Uber Commute司机每天只能进行最多两趟Uber Commute行程，该服务的车程时间也限定在每天早上5时至晚上10时。

根据规定，车主必须是顺路才提供载送服务，不能为了赚钱而特地绕路载客。他们每天不能载超过两趟，也不能兜客，收费不可超过成本。

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