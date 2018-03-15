澳洲应依据自身国情 决定是否参与一带一路

随着中国对全球的影响力与日俱增，“一带一路”倡议将协助中国与邻近国家达成双赢合作，实现该国的和平崛起。李显龙总理表示，新加坡虽支持和参与“一带一路”，但澳大利亚应评估个别项目，依据自身国情做决定。

李总理今天抵达澳洲悉尼进行四天正式访问。配合这次访问，他接受了澳洲媒体费尔法克斯传媒和《澳洲人报》的电邮专访。

针对新加坡既已参与“一带一路”，澳洲是否也该加入的问题，李总理强调，我国积极看待“一带一路”。

他说：“中国经济增长，它对世界的影响力也扩大。中国的目标是继续发挥影响力，到2050年成为一个强大的国家。这是个合理的抱负。一带一路是协助中国和平发展的一个方式，通过与邻国的双赢合作。”

但同时，中国的合作伙伴也希望维系和发展与其他国家的关系，包括美国、欧盟、日本和澳洲。

李总理说：“这是全球经济运转的最佳方式，在政治层面上，可避免敌对区域集团的形成，在经济层面上，也能让所有国家从全球市场和全球分工中受益。”

他指出，由中国主导的亚洲基础设施投资银行，创始成员国就包括新加坡和澳洲。

“各国应检视个别‘一带一路’项目的优劣，评估它们是否合理。澳洲必须决定怎样做对自己最好，就如同你们仔细考虑并最终决定加入亚洲基础设施投资银行一样。”

至于南中国海问题，李总理则重申，新加坡作为亚细安轮值主席国和中国—亚细安关系协调国，将致力与各方合作，寻求共同点，以便处理纠纷和主权争议。

此外，澳洲媒体也就美国总统特朗普本月初宣布对钢铝征收进口关税，询问李总理是否担心这将引发全球贸易战，以及“跨太平洋伙伴全面进展协定”（CPTPP）能够如何应对保护主义。李总理认为，美国今年先后对太阳能板和钢铝征收进口关税，设下先例，使其他国家面临发动反击的压力。“如果信任被打破，爆发以眼还眼的贸易战，所有国家无论大小都会遭殃。”

因此，新澳两国与其他志同道合的国家携手维护世界贸易组织体系，显得更为至关重要。

新加坡和澳洲都是CPTPP签署国。李总理说，CPTPP释放了重要信息，即各国不应放弃集体争取贸易自由化和区域经济一体化。

“CPTPP意在成为一个开放包容的自由贸易协定。大门为美国、中国和其他国家敞开着，一旦它们准备好接受CPTPP标准就能加入。我希望美国有朝一日能加入，尽管我从现实考量、并不期待这将在不久后发生。”

李总理此行将与澳洲总理特恩布尔共同主持首届亚细安－澳大利亚特别峰会，并见证《亚细安—澳大利亚打击国际恐怖主义合作备忘录》的签署。

他在采访中就恐怖组织伊斯兰国（ISIS）说，该组织虽在伊拉克和叙利亚战败，但视东南亚这个拥有2亿4000万伊斯兰教徒的区域，为“肥沃的招募地”。

李总理担心，武装战士和激进分子将返回或躲避在东南亚，使本区域面临更严峻的恐袭威胁。

他指出，许多东南亚国家都是多元种族、多元宗教的社会，恐袭危及的不仅是生命，也是社会凝聚力，即使新加坡没有遭受攻击，也可能受此波及。

李总理今天抵达悉尼后与特恩布尔共进晚餐，两名国家首脑明天也将出席第三届新澳领袖级会议。（杨浚鑫 悉尼报道）

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