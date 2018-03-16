李总理：亚细安数码经济迅速成长 澳洲中小企业应把握机遇前来

亚细安的数码经济虽然仍在雏形中，但正在迅速增长，东南亚起步公司单在去年就吸引80亿美元（约105亿新元）的投资。李显龙总理鼓励澳大利亚中小企业把握这个机遇，到亚细安经商。

他今早为亚细安－澳大利亚商业峰会的“中小企业论坛”致辞时指出，中小企业一向是亚细安经济发展的重点。“今时今日，中小企业占亚细安国家国内生产总值的三分之一到一半，并贡献高达三分之一的出口额。中小企业也是就业来源，占亚细安国家总就业人数的至少一半。”

更重要的是，中小企业也是“创新的引擎”，它们体现了企业精神，许多中小企业从起步公司成长为市场领导者，而成功的中小企业也往往会向海外拓展，迎接挑战以寻找新市场和机会。

李总理也强调，亚细安的数码经济将为企业提供新机遇。新加坡担任亚细安轮值主席期间，亚细安将争取落实一项电子商务协议，以简化亚细安各国间不同的监管体系，让电子交易更安全和便利。

澳洲总理特恩布尔今早也宣布，澳洲将同亚细安携手采纳有关电子贸易的国际标准，制定“亚细安—澳大利亚数码标准合作计划”（ASEAN-Australia Digital Standards Cooperation Initiative）。

李总理赞扬这项倡议将为开发具有相互操作性（interoperable）的数码标准迈出第一步，促进贸易并降低企业成本，尤其是中小企业。

淡马锡控股首席执行官、李总理夫人何晶，今早也同大悉尼委员会主席、澳洲总理夫人露茜（Lucy Turnbull）共同主持一场商业女性早餐会。

何晶致辞时谈及了企业作为广大社会的利益相关者和护航者（stewards）所扮演的角色。 她呼吁企业在关注盈利之外，，协助建设更公平公正和可持续的未来，寻找具有影响力的解决方案，让社会更加包容、生活更加美好。

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