特恩布尔：为避开低增长陷阱实行保护主义 陷阱将越挖越深

澳大利亚总理特恩布尔形容，国家若为了避开低增长陷阱而实行保护主义政策，只会将陷阱越挖越深。

他今早为亚细安－澳大利亚商业峰会的“中小企业论坛”致辞时说，澳洲经济建立在贸易基础上，纵观澳洲历史，自由贸易为当地企业打开许多新大门，创造更多就业机会和更为繁荣的社会。

他认为，开放的市场和民主制度是人类史上两个最为强大的力量，推动了全球经济的增长和繁荣，澳洲因此将继续同区域邻国合作。

特恩布尔说：“你不会因为关闭了通往其他市场的大门而变得更强。保护主义是一个死胡同，它不是一个阶梯，能助国家摆脱低增长陷阱，而是铲子，将陷阱越挖越深。”

“因此，我们必须拥抱自由贸易，而不是退缩，并以坚实和透明的规则、公平公开的竞争环境，和非歧视性法律为基础去进行。”

特恩布尔也指出，亚细安－澳新自由贸易区协议（AANZFTA）向全球展现了国家借助自由贸易协议所能取得的成果，包括分享点子、专长和新技术，实现互惠互利。

此外，澳洲也与个别亚细安国家签署了自由贸易协议，并参与"跨太平洋伙伴全面进展协定"（CPTPP）。特恩布尔说，这些协议综合起来，使亚细安成为澳洲排名前三的贸易伙伴之一。

他也指出，国际货币基金组织（IMF）预测，亚细安的国内生产总值未来十年，将每年增长超过5%，这意味着澳洲企业将在本区域享有更多机会。（杨浚鑫悉尼报道）

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