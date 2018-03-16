亚细安将与澳洲合作建设智慧城市网络

许多澳大利亚城市正朝着“智慧城市”方向发展，它们可探索如何连接"亚细安智慧城市网络" ，为澳洲融入本区域提供另一种方式。

我国总理李显龙与澳洲总理特恩布尔今早举行第三届新澳领袖级会议。

李总理在之后的联合记者会上形容，新澳双边关系“极佳”，两国友谊源自于强而有力的双边合作和战略融合。

他透露，自己同特恩布尔就一系列课题 进行了“非常好的讨论”，其中包括区域发展，以及澳洲继续与亚细安保持互动的重要性。

由于新加坡今年担任亚细安轮值主席，两位首脑也探讨了亚细安与澳洲的协同作用，如发展智慧城市。

针对智慧城市的愿景，李总理回答本地媒体的问题时透露：“我们希望在新加坡建设智慧城市，也希望在亚细安国家发展智慧城市网络。”

他认为，亚细安和澳洲在这方面存在合作空间。他说：“澳大利亚的许多城市也在这个领域取得进展，我们可以将它们连接到这个网络（亚细安智慧城市网络），这是澳洲可以融入本区域的另一种方式。”

除此之外，澳洲媒体也在联合记者会上抛出“中国是否在分裂亚细安”的问题。对此，李总理指出，他不赞同这道问题的表述方式。

他说：“我们不以非黑即白的视角看世界。我们身处亚细安和东南亚。我们与世界上所有大国都有商业往来，包括中国，也包括美国。”

李总理指出，全球战略平衡如今发生变化，中国的影响力随着其经济、实力，以及它对本区域和其他地区的兴趣，而不断增长。

面对战略平衡的变迁，不同的亚细安国家有各自的观点和反应。李总理说，这并不奇怪，因为亚细安国家原本就拥有自身不同的利益，并以不同方式看世界。

他强调，这是正常的。“我认为，这些课题是亚细安必须应对，我们要尽全力处理这些紧张关系和压力。”（杨浚鑫悉尼报道）

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