“雨树女”徐嘉仪判监四周禁驾6个月 将提出上诉

涉及当街打伤宝马司机的“雨树女”徐嘉仪（72岁）罪成后，今午被判监四周禁驾6个月。她不服提出上诉。

富婆徐嘉仪是建筑设计事务所创办人，早前因为豪宅一棵80年雨树的枝干延伸到邻居院子，被邻居告上庭而有了“雨树女”的称号。

雨树案件败诉后，徐嘉仪的官司不断，过后又因涉及七项刑事罪而被控上法庭，其中包括蓄意伤人、擅闯、骚扰、行为鲁莽、非法禁锢，以及驾法拉利跑车停在乌节路中央阻碍交通的罪状。

蓄意伤人罪指她于2014年2月25日傍晚5时左右，在直落亚逸街挥拳打伤39岁男子张言平，导致他右眉上方被割伤。案件经过两天审讯后，法官去年八月判她罪成，之后徐嘉仪称案发时患有抑郁症，法官还因此针对她的抑郁症是否与罪行有关联而展开审讯中的审讯。

最后，法官表示徐嘉仪患病和吃药是事实，但病情和药物的影响不足以造成她失控打人，案件最终在今午下判。

然而，徐嘉仪仍有一些罪状等待审理，除了早前暂时搁下的六项控状外，她本周又被加控拒绝接受酒精测试，和酒后开车的控状。

根据控状，徐嘉仪被指在去年2月1日凌晨12时03分，开车在史各士路（Scotts Road）君悦酒店（Grand Hyatt）前，拒绝接受酒精测试。她后来接受测试，却被发现她体内每100毫升血液中，含不少过103毫克酒精，比法定的每100毫升血液中含80毫克酒精还要高，因此触犯公路交通法令。

触犯交通法令的案将在4月4日过堂，其他之前搁置的案件则仍在审前会议的阶段。

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