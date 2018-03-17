李总理：新澳两国享有密切的交往和联系

李显龙总理说，新加坡与澳大利亚不仅在经济、防务、民间交往、文化交流方面有合作，许多新加坡人也旅居澳洲，形成两国之间密切的交往和联系。

400名旅居澳洲的新加坡人，今早欢聚在悉尼香格里拉酒店，参与一场海外新加坡人聚会。目前在悉尼进行正式访问的李总理伉俪和外交部长维文医生也共襄盛举。

李总理致辞时说，很高兴能参与聚会，与旅居澳洲的新加坡人见面，他也开玩笑地说，自己不是来给大家讲解新出炉的财政预算案。

李总理表示，自己上一次到悉尼访问是在2012年，至今已约六年。他说，每回来到一个住着许多新加坡人的城市，都希望召集大家见面，保持联络和了解彼此的近况。

针对新澳两国关系，他指出，不仅有许多新加坡人居住在澳洲，新澳人民也经常到彼此的国家旅游。早前报道，每年到访新加坡的澳洲旅客约达100万人次，访澳的新加坡旅客则约有40万人次。

李总理因此指出，新澳之间享有密切（intense）的交往和联系，两国在经济、防务、民间交往和文化交流上都有合作。

目前在悉尼新南威尔士大学就读社工专业的李俊杰（26岁）就说，单是他的大学就有约200到250名新加坡学生，全悉尼更有超过700名新加坡学子。

他说，澳洲是个多元文化的国家，因此吸引很多国际学生前来求学。他在悉尼市市政议会实习时，就结识了来自尼日利亚的朋友。他说，尽管两人的成长背景不同，但在合作过程中却同样重视沟通和诚信，让他认识到，来自不同文化的人们仍能拥有共通点。（杨浚鑫悉尼报道）

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