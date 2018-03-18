亚细安和澳大利亚发表《悉尼宣言》 承诺深化区域合作

亚细安和澳大利亚发表《悉尼宣言》，承诺深化区域合作以促进本区域安全和繁荣。

首届亚细安—澳大利亚特别峰会今天落幕，亚细安成员国领导人与澳大利亚总理特恩布尔下午举行“领导人非正式峰会”，并在之后召开联合记者会。

担任亚细安轮值主席的我国总理李显龙代表亚细安发言时说，双方领导人在非正式峰会上讨论了重要的区域课题，包括维护本区域和平与稳定的重要性，以及‘亚细安核心’（ASEAN centrality）与团结。

针对朝鲜半岛局势，李总理说，近日有报道指朝鲜目前正致力于实现无核化，并承诺在这段期间不进行核试验和导弹试验。此外，美国方面也宣布，美国总统特朗普将在近期同朝鲜领导人金正恩会面。

李总理说，对于所取得的这些进展，亚细安“谨慎看待并受到鼓舞”。他指出，朝鲜半岛局势是复杂的问题，需要时间化解。“我们希望近期这些举措有助于实现持久的和平与稳定。”

针对南中国海问题，亚细安和澳洲也重申了对于以规则为基础的区域秩序的支持，敦促各方按照国际法和平解决争端，包括1982年的《联合国海洋法公约》。

李总理也说，期待能够早日完成有关《南中国海行为准则》的磋商。

针对澳洲媒体询问，亚细安和澳洲将采取什么具体行动来应对中国在南中国海的行为。李总理回答时强调，所有亚细安国家都与中国有着广泛和实质的合作关系，中国也是许多国家最大的贸易伙伴。

他也说，各国可协助避免南中国海的紧张局势升级，但“这不是一个可在短时间内明确解决的问题。

“我们必须接受这一点，并且秉持诚意、尽力合作，以维持稳定的局势和逐步取得进展，如同我们目前所做的。”

随着特别峰会的落幕，亚细安和澳洲也采纳了《悉尼宣言》，更新在区域安全、经济合作社会文化等方面的合作。李总理说，《悉尼宣言》突显了亚细安和澳洲对双方战略伙伴关系的共同承诺。（杨浚鑫悉尼报道）

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