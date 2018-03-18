新加坡贺习近平和李克强获选连任

（早报讯）总统哈莉玛和总理李显龙今天分别发贺函给中国国家主席习近平和国务院总理李克强，恭贺两人获选连任。

总统哈莉玛在信中热烈祝贺习近平再次当选，并写道：“你服务人民的奉献精神，让中国变得更强大与繁荣。中国政府为国家长期发展制定了清晰的愿景，为国内人民提供了更明确的目标。”

“我有信心，由你领导的中国将继续享有和平，并更繁荣。”

李显龙总理在贺函中也赞扬习近平，于过去五年，在充满不确定性和挑战的国际局势中，带领中国取得新成就。

李总理写道：“你的政府展现了巨大决心，改善中国人民的生活。我有信心在你强有力的领导下，中国将继续前进，实现其憧憬的新时代。”

习近平昨天在全国人民代表大会的选举上获全票通过当选连任，成为20多年来首个全票当选的国家主席。

李总理在写给李克强的贺函中则指出，中国过去数十年的持续发展和开放，为中国人民带来许多好处，也有助于本区域乃至全球的稳定和繁荣。

李总理形容，新加坡和中国之间的友谊密切，且渊远流长。两国人民的利益和优先关注的事项随着时间不断推移，双边合作也随之改变并扩展。“维持全球自由贸易体系，以及本区域和全球和平稳定，符合我们的共同利益。”

新加坡是今年的亚细安轮值主席国，目前也是亚细安——中国关系协调国。李总理表示，新加坡将继续与其他亚细安成员国和中国携手，促进亚细安与中国之间的相互了解与合作。

李克强星期天上午获全国人大表决通过，连任中国国务院总理。

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