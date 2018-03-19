【国会】软件缺陷导致SingPass系统2月连续两天中断

（早报讯）一个不曾被测出的软件缺陷导致政府两个电子密码系统今年2月连续两天出现中断问题。

政府科技局下来将检讨个人电子政府密码（SingPass）和商业电子政府密码（CorpPass）系统，改善系统可及早测出性能放缓和发出警报的功能，也会检讨系统设计，全面加强系统的韧性。

有鉴于不少政府关键电脑系统都有用商业软件来操作，政府有必要与出售软件的供应商更紧密地合作，确保这些软件产品的操作能符合原先预设的用途。

SingPass和CorpPass这两个电子政府密码的登入系统在今年2月8日和9日，连续两天出现现间歇性中断问题。

负责政府机构资讯科技服务，包括这两个系统的政府科技局事后表示，两起事件都与网络攻击无关，是服务器出现故障所致，并会彻底检查整个系统，避免类似事件再度发生。经调查后，当局也已更换服务器中的一些有问题的硬件。

主管政府科技局的通讯及新闻部兼教育部高级政务部长普杰立医生星期一在国会答复陈有明医生（裕廊集选区）询问这起事件的调查结果时透露，电子服务当时运作放慢，主要是伺服器里一个不曾被测出的软件缺陷所致，伺服器由金雅拓（Gemalto）公司供应。

普杰立说，金雅拓已承认所供应产品有缺陷，当时也极力配合，帮助当局恢复服务。

陈有明接着提问，政府现有合同中是否已有服务受影响后可要求特定违约金（liquidated damages）的条文，而相关条文是否足够。对此，普杰立只答说，政府下来会检讨今后与商业供应商的类似合同。

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