医药理事会提醒医生收费要公平合理

（早报讯）管制本地西医的医药理事会今天对医生发出通告，提醒他们必须收取合理和公平的费用。

理事会说，有鉴于最近各大媒体有不少针对医疗费高涨和不负责保险索偿的舆论，理事会提醒医生遵守2016年公布的《道德准则与道德指导原则》。

会长陈思杰在这封署名通告中说，有时候病患有保险在身，无需自掏腰包支付太多医疗费，因此或许不太会对医生开出的收费抗议。

“病患勉强默认不代表医生就可以推卸收取合理费用的责任；医生收取公平合理费用的道德责任，要凌驾于商业合约与市场力量，还有医生和病患之间的协议。”

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