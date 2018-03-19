SMRT回应裕群站列车碰撞受伤乘客索赔投诉

（早报讯）在去年（2017年）底裕群站地铁列车碰撞事故中受伤的一名乘客申诉，在向SMRT追讨赔偿时，被要求签下附带条件的“清偿证书”，才能索回31.70元医药费，此事在网上掀起热议。

SMRT对此澄清说，清偿证书（discharge voucher）并非针对裕群站列车碰撞事故，但公司的工作团队将会从上述索赔事件中吸取经验，并做出改进。

网上最近流传一名乘客的面簿贴文，公开他在去年11月15日裕群站列车碰撞事故后，向SMRT索取医药费的过程。

这名乘客称自己在事故发生隔天，因左手臂无力、左脚踝也开始疼痛而去看医生。之后他把医药费账单电邮给SMRT。

一个半月后，SMRT通知他说有关索偿申请已批准，但要他先在清偿证书上签名，才退还31.70元医药费给他。令这名乘客不满的是，清偿证书附带条件，包括要求他绝对保密，不能对外公开任何资料。

他拒绝签名，认为赔偿应该是不附带条件的。双方僵持了一个多星期后，SMRT最后才把31.70元退到他的易通卡储值里。

SMRT发言人今天答复媒体询问时说，每当处理索赔时，公司都会发出清偿证书，并不只是针对裕群站列车碰撞事故的伤者。

发言人表示，公司工作团队将会从这次索赔事件中吸取经验，并会继续做出改进，包括借鉴日本管理理念"改善法"（kaizen），鼓励职员积极提出建议，为乘客带来更好的服务。

这起列车碰撞事故已证实是因为法国信号系统供应商泰雷兹（Thales）的失误所致。

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