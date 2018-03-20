【国会】同一年里乱停共享脚踏车三次者 将被所有业者暂时禁止租车

在同一年内胡乱停放共享脚踏车至少三次的用户，将被所有共享脚踏车业者禁止租车一段时期。共享脚踏车业者再过不久须申请执照，并共享乱停车的用户资料，以便对屡犯者实施集体禁令。

国会今午三读通过停车处（修正）法案（Parking Places （Amendment） Bill），落实多项措施加强管制提供“无车桩”共享服务的业者。

交通部兼卫生部高级政务部长蓝彬明医生今天在国会上为法案进行二读时指出，这将能对付用户胡乱停车的问题，并允许业者以可持续的方式发展。

陆路交通管理局计划在今年中之前，接受共享脚踏车业者申请，并在第四季颁发执照。其他共享代步工具经营者执照的申请将在明年开放。

本地目前有六家共享脚踏车业者。根据新的执照制度，陆交局将限制每个业者最多能投放多少脚踏车，以便更好监控总体数量 。

根据修正法案，陆交局将对业者施加一些运营标准和条件，例如要求它们及时移走乱停放的代步工具。业者也须分享营运数据如脚踏车的位置等。

陆交局也会在下半年，在所有公共停车处设置独特的QR码，并要求业者规定用户在停放脚踏车时，先扫描QR码，以证明自己没有乱停车，否则得继续付费。

在同一年内胡乱停车至少三次的用户，也会被所有业者暂时禁止租车。

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